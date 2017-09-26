Неповнолітній велосипедист потрапив під колеса автомобіля на Житомирщині

Неповнолітній велосипедист потрапив під колеса автомобіля на Житомирщині

19:30 26.09.2017
Неповнолітній велосипедист потрапив під колеса автомобіля на Житомирщині

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 18:30 в районному центрі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Бердичівського відділу поліції.

За попередніми даними, водій автомобіля Kia Ceed, 52-річний місцевий житель, на перехресті вулиць скоїв наїзд на велосипедиста, 13-річного бердичівлянина, який перетинав проїжджу частину.

У результаті ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження у вигляді забою та саден нижніх кінцівок.

Нині триває з’ясування обставин події.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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