Продавця львівського підозрюють у збуті недоброякісної риби

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3, органом досудового розслідування оголошено про підозру львів’янці, яка приготувала та продавала на одному із місцевих ринків рибу гарячого копчення, вживання якої спричинило масове харчове отруєння.

Встановлено, що жінка, достовірно знаючи, що порушені правила та норми можуть призвести до тяжких наслідків, все ж розморожувала скумбрію та за допомогою спеціального обладнання у приміщенні власного гаража здійснювала гаряче копчення риби. Виготовлений з порушеннями санітарно-епідеміологічних правил товар без документів про якість, продавчиня збувала на львівському ринку.

Вживання недоброякісної рибної продукції призвело до гострого кишкового інфекційного захворювання та госпіталізації у медзаклади більше 50 осіб, серед яких діти.

Під час слідчих дій, товар вилучено, а взірці скеровано на експертизу для проведення лабораторних досліджень.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області