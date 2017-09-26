На Волині судитимуть аферистів за допомогу у несплаті мільйонних податків

Прокуратура Волинської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення мешканцем Миколаєва та двома мешканцями Хмельниччини в складі організованої групи фіктивного підприємництва, підроблення офіційних документів і пособництва в ухиленні від сплати податків в значних, великих та особливо великих розмірах.

Метою спритників, які розпочали свою діяльність у жовтні 2015 року, було здійснення фіктивного підприємництва та надання послуг суб’єктам господарювання реального сектору економіки з ухилення від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

За такі послуги члени злочинної групи отримували відповідний відсоток.Із листопада 2015 року по вересень 2016 року для прикриття незаконної діяльності зловмисники створили та придбали задля фіктивного підприємництва 8 господарських товариств та "допомогли" суб’єктам господарювання ухилитися від сплати понад 34 млн. грн. податків.

Членів організованої злочинної групи обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 205, ч.ч.1,2,3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України. Невдовзі вони постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області