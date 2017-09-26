У Нікополі чоловік ледь не застосував зброю під час сварки з сусідами

До поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів, що під час сварки за прилеглу територію сусід погрожує пістолетом.

Правоохоронці відразу відреагували на інформацію і провели санкціонований обшук за місцем мешкання підозрюваного чоловіка. У чоловіка вилучили предмет, схожий на пістолет, та направили його на дослідження.

Сам 34-річний власник пояснив, що це травматичний пістолет, який він придбав декілька місяців назад у незнайомого чоловіка для самооборони.

Даний факт кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3-х до 7 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області