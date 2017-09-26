Нелюда, який пограбував прикуту до ліжка пенсіонерку, затримано на Хмельниччині

Подія сталася у селі Голозубинці Дунаєвецького району 24 вересня. Повідомлення від потерпілої надійшло до місцевого відділу поліції близько 4-ї години ночі, а вже за кілька годин зловмисника затримали.

Серед ночі до Дунаєвецького відділу поліції зателефонувала 63-річна жителька села Голозубинці і повідомила, що до неї в будинок увірвався грабіжник і забрав гаманець з грошима.

Як з’ясували на місці правоохоронці, потерпіла проживала одна і останнім часом через хворобу була прикута до ліжка. Будинок не зачиняла, щоб могли навідуватись сусіди, які за нею доглядають. Цим і скористався грабіжник — серед ночі зайшов до хати і забрав гаманець, в якому було близько 900 гривень.

Уже за кілька годин вжитими оперативно-розшуковими заходами поліцейські затримали підозрюваного у грабежі. Ним виявився 23-річний односелець потерпілої, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку. У момент скоєння злочину молодик перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він знав, що жінка перебуває у безпорадному стані і вирішив цим скористатися. Коли побачив, що в селі працює поліція, сховав викрадений гаманець у себе на городі в кукурудзі.

Правоохоронці гроші вилучили і повернули потерпілій. Зловмиснику вже оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області