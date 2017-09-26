В Одесі "ВАЗ" на чималій швидкості врізався у дерево, постраждали люди

В Одесі "ВАЗ" на чималій швидкості врізався у дерево, постраждали люди

14:00 26.09.2017
В Одесі "ВАЗ" на чималій швидкості врізався у дерево, постраждали люди

Сьогодні, близько 09-години, на вулиці Жоліо Кюрі водій автомобіля ВАЗ-2101 не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, де здійснив наїзд на перешкоду – дерево.

В результаті дорожньої аварії водій та пасажир легковика отримали тілесні ушкодження.
Потерпілих доставили до медичного закладу для надання допомоги.

На місце події викликали слідчих для оформлення необхідних матеріалів.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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