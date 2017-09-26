У Лазурному рятувальники знайшли у морі тіло 17-річного юнака

У Лазурному рятувальники знайшли у морі тіло 17-річного юнака

16:40 26.09.2017
У Лазурному рятувальники знайшли у морі тіло 17-річного юнака

О 10:50 до Служби порятунку «101» Скадовського району надійшов виклик про необхідність пошуку зниклої на воді людини в смт. Лазурне.

До пошуків відразу було залучено рятувальний катер 19-ї Державного пожежно-рятувальної частини з рятувальниками на борту та водний скутер приватного підприємця.

Близько 14:30 тіло 17-річного юнака знайшли, дістали з води та направили на судово-медичну експертизу.

Як з'ясувалося, він зі своєю матір’ю пішов купатися в  море  і не повернувся.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Херсонській області

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