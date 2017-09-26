Прокуратура розслідує можливу причетність правоохоронця до смертельної ДТП

Прокуратура Рівненської області здійснює досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.2 ст.286 КК України за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 25.09.2017 у м.Дубровиця та внаслідок якої загинула 52-річна місцева жителька.

Виїздом на місце події працівників прокуратури та слідчо-оперативної групи встановлено, що смертельні травми жінці, яка рухалася велосипедом по автодорозі Дубровиця-Городище-Зарічне, завдав внаслідок наїзду на неї водій автомбіля «Volkswagen touareg», який зник з місця аварії.

На цей час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин та причин вчинення дорожньо-транспортної пригоди з метою притягнення до відповідальності винних осіб, призначено низку судових експертиз.

Слідством перевіряється ймовірна причетність до смертельної дорожньо-транспортної пригоди працівника правоохоронного органу.

Прокуратура Рівненської області просить очевидців та осіб, яким відома будь-яка інформація про обставини вказаної події, звернутися до слідчого відділу прокуратури Рівненської області та процесуального прокурора за наступною адресою: м.Рівне, вул. 16 Липня, 73, кабінети №№104, 308, телефони: 067-362-06-62, 050-924-68-85.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області