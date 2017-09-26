У Києві голову правління банку підозрюють у привласненні шалених грошей

Прокуратурою міста Києва 26.09.2017 спільно з СУ ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження УЗЕ у м. Києві повідомлено про підозру колишньому голові правління ПАТ «Старокиївський банк » за фактами привласнення коштів банківської установи в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2007-2013 років екс-голова правління банку, діючи у змові з іншими службовцями фінустанови та використовуючи своє службове становище, шляхом видачі кредитів підставним та підконтрольним особам незаконно привласнив кошти банку на суму майже 82 млн гривень.

Дії екс-посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час досудове розслідування триває. Його хід перебуває на контролі.

Раніше повідомлялося, що столична прокуратура оголосила підозру колишньому заступнику голови правління ПАТ «Старокиївський банк» за фактами розкрадання коштів банку.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва