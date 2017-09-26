У Києві посадовця та підрядника підозрюють в крадіжці грошей з ремонту стадіону

У Києві посадовця та підрядника підозрюють в крадіжці грошей з ремонту стадіону

20:00 26.09.2017
У Києві посадовця та підрядника підозрюють в крадіжці грошей з ремонту стадіону
Київською місцевою прокуратурою N2 cпільно з Нацполіцією викрито злочинну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених громаді міста Києва для проведення капітального ремонту систем освітлення стадіону Дитячо – юнацької спортивної школи «Атлет».
 
Встановлено, що  підрядник та колишній директор спортивної школи, діючи у змові, підробили проектно-кошторисну документацію та навмисно внесли туди відомості, які насправді не відповідали дійсності. У подальшому, за рахунок завищення обсягів виконаних робіт зловмисники нанесли збитків місцевому бюджету на суму майже 100 тисяч гривень.
 
Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ст. 191 та 366 Кримінального кодексу України.
 
Обвинувальний акт відносно колишнього директора спортивної школи вже скеровано до суду.
 
За вчинене зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 5-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3-х років.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
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