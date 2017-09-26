У Нікополі жінка з другої спроби жорстоко вбила коханого

З'ясувалося, що раніше жінка вже спричиняла тяжкі тілесні ушкодження співмешканцю в такий же спосіб – ножем.

Тоді чоловік вижив, а жінку притягнули до кримінальної відповідальності.

Цього разу чоловіка з проникаючим пораненням грудей доставили до лікарні, де він згодом помер. В ході слідчих заходів правоохоронці встановили, що цього дня чоловік разом зі співмешканкою вживали алкоголь за місцем проживання.

Під час сварки 39-річна жінка взяла ножа та вдарила співмешканця в груди. Після цього викликала швидку та залишилася чекати.



Слідчим спільними діями з місцевою прокуратурою жінці оголошено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Відповідно до чинного законодавства, санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 10 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області