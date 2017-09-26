На Херсонщині ревнивець кинувся з ножем на суперника

Подія сталася в одному з сіл Голопристанського району. У відділення поліції звернулася 47-річна жінка. Вона розповіла, що її 54-річний співмешканець наніс два удари ножем другу родини.

46-річного потерпілого госпіталізували у лікарню, де діагностували у нього проникаючі колото-різані рани черевної порожнини. Стан його здоров’я задовільний.

Поліцейські затримали зловмисника на виїзді з села, чоловік був у нетверезому стані. Він пояснив, що потерпілий прийшов до нього в гості, вони вживали алкогольні напої. Потім гість почав скаржитися на якість спиртного та став робити компліменти співмешканці господаря. Через це чоловіки посварилися і господар вигнав друга з дому. На вулиці сварка продовжилась, в результаті чого зловмисник вдарив потерпілого ножем.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області