В Одеській області застрелився з рушниці неповнолітній юнак

Опівночі до Балтського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в с. Піщана у нежитловому будинку знайдено тіло місцевого юнака з тілесними ушкодженнями. На місце події була направлена слідчо-оперативна група поліції.

Під час огляду на тілі загиблого поліцейські виявили вогнепальне поранення підборіддя. Поряд із тілом знаходилась мисливська рушниця. Батько хлопця пояснив, що вказану зброю він зберігав вдома без реєстрації та передбачених законом дозвільних документів.

«За попередніми висновками експертів, юнак скоїв самогубство, - прокоментував подію начальник Балтського ВП Олександр Нємцев.- Встановлено, що в суіцидальних групах хлопець не зареєстрований. За однією з версій, ймовірною причиною смерті стала сварка з дівчиною».

За даним фактом відкрите кримінальне провадження, передбачене ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області