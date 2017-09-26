На Черкащині чоловік під час сварки ледь не зарізав власну сестру

До чергової частини Тальнівського відділення поліції зателефонувала 18-річна жителька одного із сіл району та розповіла, що до неї прийшла скривавлена сусідка та попросила викликати швидку. Вона розповіла, що поранення ножем їй наніс рідний брат. Постраждалу у важкому стані доставлено до лікарні.

Правоохоронці негайно виїхали на місце події та затримали зловмисника, який спав у будинку. Правоохоронці з’ясували, що напередодні брат з сестрою відпочивали вдома, вживаючи алкоголь. Між ними виник конфлікт, в результаті 36-річний чоловік побив 32-річну жінку, після чого схопив ножа зі столу і спричинив їй ножового поранення. Потерпілій вдалося вибігти на вулицю та дістатися сусідів, які викликали їй швидку.

Підозрюваному обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області