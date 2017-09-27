Поліцейські розшукують водія-втікача, який збив 30-річного пішохода

Поліцейські розшукують водія-втікача, який збив 30-річного пішохода

02:00 27.09.2017
Поліцейські розшукують водія-втікача, який збив 30-річного пішохода

24 вересня на дорозі неподалік села Рівнинне водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на пішохода та зник з місця пригоди. В результаті аварії потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років ув’язнення.

Поліцейські вживають заходів для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди та були її свідками повідомляти за телефонами: (0432) 59-40-22, 59-40-23, 59-33-02 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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