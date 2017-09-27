СБУ затримала на хабарі керівників департаменту екології Одеської міськради

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі керівників підрозділів департаменту екології Одеської міської ради.

Правоохоронці задокументували, що начальники одного з відділів та секторів Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон міськради систематично вимагали гроші за погодження дозвільних документів на вирубку зелених насаджень в Одесі. «Розцінки» становили від двох з половиною до п’яти тисяч гривень за кожне дерево та кущ.

Оперативники спецслужби затримали чиновниць у ресторані під час отримання від представника одного із одеських санаторіїв хабара у розмірі триста тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ