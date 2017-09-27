На Львівщині під час ДТП іномарка вилетіла в кювет, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 22:30 на автодорозі Кам'янка-Бузька – Жовква поблизу села Дальнич, Кам'янка-Бузького району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Тойота», 47-річний мешканець Радехівського району, не впорався з керуванням та з’їхав в кювет.

Внаслідок автопригоди водія госпіталізовано з діагнозом: «закритий перелом правого стегна, забій тім’яної ділянки голови».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області