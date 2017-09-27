Затримано підозрюваного у вчиненні замаху на вбивство двох людей

Прокуратурою області розглянуто скаргу потерпілих та активізовано розшук 24-річного мешканця Запоріжжя, який майже рік переховувався від органів досудового слідства.

Так, за результатами оперативно-розшукових заходів працівниками поліції у Львові затримано зловмисника, який розшукувався Вознесенівським відділенням поліції Дніпровського ВП ГУ НП в області за замах на умисне вбивство двох чоловіків, вчинений у липні минулого року у м. Запоріжжі.

Затриманий мав намір виїхати на постійне місце проживання до Польщі.

Наразі затриманому Вознесенівським районним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області