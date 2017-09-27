На Донеччині засуджено наркодилера, який збував психотропи військовим

На Донеччині засуджено наркодилера, який збував психотропи військовим

05:00 27.09.2017
На Донеччині засуджено наркодилера, який збував психотропи військовим

Іллічівський районний суд виніс обвинувальний вирок у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 307  та ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України стосовно 33-річного чоловіка.

У суді державним обвинуваченням, яке підтримувала прокуратура Донецької області доведено, що мешканець смт. Донське Волноваського району з метою незаконного збагачення займався збутом та території м. Маріуполя та Волноваського району особливо небезпечного наркотичного засобу – дезоморфіну та психотропної речовини – метамфетамін. «Клієнтами» обвинуваченого, окрім звичайних громадян, були і військовослужбовці.

У липні поточного року, після «оперативної закупівлі» чоловіка затримали правоохоронці. Під час обшуку у нього виявили та вилучили складові для вироблення дезоморфіну.

Визнавши доводи прокуратури обґрунтованими та достатніми, суд призначив наркоділку покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.