На Донеччині засуджено наркодилера, який збував психотропи військовим

Іллічівський районний суд виніс обвинувальний вирок у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України стосовно 33-річного чоловіка.

У суді державним обвинуваченням, яке підтримувала прокуратура Донецької області доведено, що мешканець смт. Донське Волноваського району з метою незаконного збагачення займався збутом та території м. Маріуполя та Волноваського району особливо небезпечного наркотичного засобу – дезоморфіну та психотропної речовини – метамфетамін. «Клієнтами» обвинуваченого, окрім звичайних громадян, були і військовослужбовці.

У липні поточного року, після «оперативної закупівлі» чоловіка затримали правоохоронці. Під час обшуку у нього виявили та вилучили складові для вироблення дезоморфіну.

Визнавши доводи прокуратури обґрунтованими та достатніми, суд призначив наркоділку покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області