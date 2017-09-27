На Львівщині у серйозній ДТП постраждали троє молодих людей

Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 00:50 на вулиці Крижовій у місті Самбір.

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «Сітроен ХD» під керуванням 19-річного мешканця міста Самбір та автомобіля «Опель Вектра», яким керував 20-річний житель Старосамбірського району.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій «Сітроену» та пасажири «Опеля» – двоє 21-річних мешканців Самбора та Старосамбірського району.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області