На Львівщині у серйозній ДТП постраждали троє молодих людей

На Львівщині у серйозній ДТП постраждали троє молодих людей

06:00 27.09.2017
На Львівщині у серйозній ДТП постраждали троє молодих людей

Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 00:50 на вулиці Крижовій у місті Самбір.

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля «Сітроен ХD» під керуванням 19-річного мешканця міста Самбір та автомобіля «Опель Вектра», яким керував 20-річний житель Старосамбірського району.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій «Сітроену» та пасажири «Опеля» –  двоє 21-річних мешканців Самбора та Старосамбірського району.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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