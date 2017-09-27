На Дніпропетровщині охоронці перестарались під час затримання палія

За фактом нанесення затриманому тяжких тілесних ушкоджень #поліція відкрила кримінальне провадження.

Чоловіка, якого підозрюють у підпалі будівлі та автомобіля в с. Чумаки П’ятихатського району, затримали охоронці домоволодіння та викликали на місце слідчо-оперативну групу. Під час поверхневого огляду у затриманого вилучена граната РГД-5.

Чоловік був доставлений до відділення поліції, де йому стало зле.

Правоохоронці надали йому долікарську допомогу та доставили до центральної районної лікарні м. П’ятихаток. Звідти затриманого відправили до лікарні м. Кривого Рогу.

В рамках розслідування кримінального провадження відкритого за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) слідчі викликали на допит охоронців будівлі, де сталася подія.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області