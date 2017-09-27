На Миколаївщині чоловік вдарив дружину ножем на очах її доньки

На Миколаївщині чоловік вдарив дружину ножем на очах її доньки

09:20 27.09.2017
На Миколаївщині чоловік вдарив дружину ножем на очах її доньки

До Березнегуватського відділення Снігурівського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від 17-річної дівчини про те, що вітчим наніс ножове пораненням її матері.

Прибувши на місце події правоохоронці з’ясували, що 42-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, затіяв сварку зі своєю дружиною та в ході конфлікту схопив ніж та вдарив ним жінку в область грудної клітки.

Подія відбувалася на очах у доньки потерпілої, яка й викликала поліцію та швидку.

Наразі 37-річна потерпіла перебуває у лікарні.

Поліцейські затримали раніше судимого за тяжкі злочини зловмисника у порядку ст. 208 КПК України. Свій вчинок чоловік пояснює надмірною кількістю вжитого алкоголю.

За узгодженням із прокуратурою затриманому повідомлено про підозру за вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження», що карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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