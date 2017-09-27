У Кременчуці вуличного грабіжника жорстко затримали білизняні мотузки
У Кременчуці вуличного грабіжника жорстко затримали білизняні мотузки
На спецлінію "102" зателефонував 44-річний чоловік та повідомив, що на Першотравневій вулиці невідомий громадянин вирвав у нього з рук телефон та намагається втекти.
Патрульним вдалось затримати злодія. Чоловік, утікаючи дворами, заплутався у білизняних мотузках, упав і знепритомнів. Інспектори патрульної поліції надали чоловікові домедичну допомогу й провели поверхневу перевірку затриманого.
У нього виявили телефон потерпілого.
На місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького відділення поліції № 1.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області