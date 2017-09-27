У Кременчуці вуличного грабіжника жорстко затримали білизняні мотузки

У Кременчуці вуличного грабіжника жорстко затримали білизняні мотузки

09:42 27.09.2017
У Кременчуці вуличного грабіжника жорстко затримали білизняні мотузки

На спецлінію "102" зателефонував 44-річний чоловік та повідомив, що на Першотравневій вулиці невідомий громадянин вирвав у нього з рук телефон та намагається втекти.

Патрульним вдалось затримати злодія. Чоловік, утікаючи дворами, заплутався у білизняних мотузках, упав і знепритомнів. Інспектори патрульної поліції надали чоловікові домедичну допомогу й провели поверхневу перевірку затриманого.

У нього виявили телефон потерпілого.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького відділення поліції № 1.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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