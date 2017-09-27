Вибухи у Калинівці тривають, евакуйовано понад 30 тисяч людей, - поліція

Поліцейські Вінниччини та придані сили з чотирьох областей України працюють в посиленому режимі у зв’язку з надзвичайною ситуацією. Близько трьох тисяч поліцейських Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Київської та Чернівецької областей забезпечують безпеку людей, проводиться евакуація населення.

Станом на 07:00 годину інформація про потерпілих внаслідок вибухів до поліції не надходила.

Правоохоронці забезпечують публічну безпеку і порядок на територіях, прилеглих до епіцентру пожежі та вибухів боєприпасів на території однієї з військових частин. Поліцейські вживають заходи по забезпеченню збереження майна громадян, які вимушені виїхати з небезпечних територій

Безпосередньо на місці події діяльність підрозділів поліції координує т.в.о Голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

«Працюють всі необхідні служби, правоохоронні підрозділи. 239 працівників поліції патрулюють безпосередньо місто Калинівку. Обстановка повністю під контролем, підтверджених фактів мародерства не зафіксовано», – прокоментував ситуацію на Вінниччині керівник Нацполіції України.

Поліцейські надають допомогу в проведенні термінової евакуації людей з місць, які можуть потенційно бути ураженими уламками від вибуху снарядів – населених пунктів Калинівського та Вінницького районів. Вже евакуйовано понад 30 тисяч людей.

Піші патрулі правоохоронців проінструктовані на виявлення людей, які з різних причин залишаються на небезпечних територіях.

Внаслідок влучення снарядів сталося загорання чотирьох житлових будинків. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією пожежі.

Усі служби працюють над ліквідацією надзвичайної ситуації та її наслідків.

Нагадаємо, 26 вересня, о 21.50 до Калинівського відділу поліції Вінницької області надійшло повідомлення про детонацію боєприпасів на території однієї з військових частин.

За наказом т.в.о. Голови Національної поліції України В’ячеслава Аброськіна, по тривозі підняті працівники поліції Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей. Для координації діяльності усіх підрозділів поліції на місце події відряджено заступника глави Нацполіції Олександра Фацевича. Разом з ним до Вінницької області відбули працівники апарату Нацполіції.

За матеріалами ВК Національної поліції України