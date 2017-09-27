На Луганщині молоду жінку заарештовано за підозрою у вбивстві

На Луганщині молоду жінку заарештовано за підозрою у вбивстві

10:22 27.09.2017
На Луганщині молоду жінку заарештовано за підозрою у вбивстві

Новоайдарським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2017 року 26-річна мешканка одного з селищ Новоайдарського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, з мотивів раптової особистої неприязні, у ході сварки зі своїм знайомим ножем вдарила потерпілого в область життєво важливого органу.

Від отримання колото-різаного ушкодження, що супроводжувалось крововтратою, чоловік помер до приїзду лікарів швидкої допомоги.

Наразі жінці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

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