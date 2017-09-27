На Луганщині молоду жінку заарештовано за підозрою у вбивстві
На Луганщині молоду жінку заарештовано за підозрою у вбивстві
Новоайдарським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2017 року 26-річна мешканка одного з селищ Новоайдарського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, з мотивів раптової особистої неприязні, у ході сварки зі своїм знайомим ножем вдарила потерпілого в область життєво важливого органу.
Від отримання колото-різаного ушкодження, що супроводжувалось крововтратою, чоловік помер до приїзду лікарів швидкої допомоги.
Наразі жінці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області