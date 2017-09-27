На Прикарпатті апеляція не допомогла безжальному вбивці двох жінок

Апеляційний суд Івано-Франківської області залишив без задоволення апеляцію захисників засудженого до довічного ув’язнення 50-річного жителя обласного центру, який вбив двох жінок та викинув їх тіла на смітник.

Вирок суду першої інстанції залишено в силі. Як повідомлялось, в ході судового розгляду прокуратура орієнтувала суд на призначення обвинуваченому довічного ув’язнення.

Нагадаємо, що у січні 2012 року на сміттєзвалищі в селі Рибне поблизу Івано-Франківська було знайдено тіла двох жінок. У ході розслідування встановлено, що вбивство вчинив житель обласного центру, якому одна із потерпілих заборгувала кошти.

Так, навідавшись у черговий раз до своєї боржниці, він вимагав, щоб та повернула йому гроші. Однак жінка відмовилась, мотивуючи тим, що за ці гроші вона протягом тривалого часу надавала йому інтимні послуги і пригощала спиртним та їжею.

Категорична відмова обурила зловмисника і він вирішив позбавити життя жінку та її подругу, яка в той час перебувала у помешканні. Схопивши зі столу кухонний ніж із лезом у вигляді пили, він по черзі завдав їм кілька колото-різаних ударів, а далі ряд ріжучих ударів у шию, від яких вони померли. Тіла жінок злочинець помістив у ванну і з місця події скрився, та вже увечері повернувся, щоб приховати сліди злочину.

В приміщенні квартири він повитирав кров, а трупи потерпілих у господарській сумці на велосипеді вивіз до смітника та викинув їх у сміттєвий контейнер. У березні цього року Івано-Франківський міський суд погодився з позицією прокуратури, визнавши злочинця винним у вчиненні цих правопорушень, та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Апеляційний суд області також підтримав вимоги прокуратури та залишив вирок першої інстанції без змін. Зазначимо, що злочинець уже був засудженим до 14 років ув’язнення за подвійне вбивство на території Словацької Республіки.

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області