У Луцьку 18-річного молодика затримано за безжальне пограбування

У Луцьку 18-річного молодика затримано за безжальне пограбування

18:30 27.09.2017
У Луцьку 18-річного молодика затримано за безжальне пограбування

Близько 17 години оперативники Луцького відділу поліції на автостанції по вулиці Конякіна в обласному центрі затримали 18-річного жителя Рожищенського району, який наніс тілесні ушкодження та пограбував 36-річного жителя Горохівського району.

Сума збитку становить 4 тис. грн.

Викрадений телефон вилучили та після проведення слідчих дій його повернуть законному власнику.

«Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України та оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, поєднаний з насильством. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу», - зазначив начальник ГУНП у Волинській області, генерал поліції третього рангу Петро Шпига.

Правопорушнику загрожує покарання від чотирьох до шести років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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