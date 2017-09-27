У Дніпрі поліцейські скрутили буяна, який погрожував людям пістолетом

Близько 18-ї години спецлінії 102 зателефонувала жінка й розповіла, що вона стала свідком того як невідомий погрожував пістолетом таксисту, після чого поїхав у невідомому напрямку на автомобілі ВАЗ.

Заявниця повідомила номер авто. Патрульні одразу поїхали за місцем реєстрації транспортного засобу та виявили там вказаний автомобіль.

До поліцейських на місці звернулася ще одна громадянка. Вона поскаржилася, що з вікна іншого автомобіля ВАЗ їй погрожував пістолетом невідомий. У цей же час охоронці порядку побачили як вказаний транспортний засіб проїжджав повз. Патрульні зупинили його.

В авто перебував 34-річний чоловік, він поводився агресивно. В руках тримав предмет, схожий на травматичний пістолет.

На неодноразові вимоги поліцейських покласти його на землю, громадянин не реагував. Тож охоронці порядку затримали чоловіка із застосуванням фізичної сили та кайданок.