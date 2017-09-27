У Львівській області під час ДТП легковик збив скутериста

У Львівській області під час ДТП легковик збив скутериста

20:30 27.09.2017
У Львівській області під час ДТП легковик збив скутериста

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 18:50 на вулиці Трускавецькій у місті Борислав.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Опель Вектра», 26-річний мешканець Борислава, скоїв зіткнення зі скутером «Honda Dio» під керуванням 16-річного місцевого жителя.

Внаслідок автопригоди пасажир скутера, 11-річний мешканець Борислава, отримав тілесні ушкодження: «закритий перелом середньої третини малогомілкової кістки лівої гомілки зі зміщенням, забої грудної клітки та лівого стегна».

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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