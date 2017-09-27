На Хмельниччині поліцейські затримали мінувальника пологового будинку та школи

Напередодні, о 21:12 годині, на лінію «102» надійшло повідомлення від оператора «швидкої допомоги» про те, що до них зателефонував невідомий чоловік і повідомив про замінування пологового будинку у Хмельницькому по вулиці Хотовицького, 6.

Із розмови з чоловіком було зрозуміло, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Він навіть розповів про причини такого вчинку — мовляв, дружина народила дитину, але виявилось, що він не є її біологічним батьком.

На цьому зловмисник не зупинився і продовжував «тероризувати» екстрені служби.

Далі він зателефонував на спецлінію рятувальників і повідомив про замінування школи у Лісових Гринівцях Хмельницького району.

Поки оператори тримали на зв’язку зловмисника, правоохоронці займались його пошуками. І вже впродовж години особу псевдомінера встановили. У чоловіка вилучили телефон, з якого він здійснював дзвінки до екстрених служб.



«Жартівником» виявився 34-річний житель села Бережанка Хмельницького району. Як виявилось, чоловік перебуває на обліку у лікаря-психіатра.

По даному факту працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності» Кримінального кодексу України і наразі з’ясовують усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

