На Прикарпатті заарештовано рецидивіста, який побив людину та зачинив її у підвалі

Подія сталась у місті Городенка. Судом щодо зловмисника обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За незаконне позбавлення волі вчинене способом небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань (ч.2.ст.146 ККУ) розпочато досудове розслідування.

Днями до поліції повідомив потерпілий, 1986 р.н. та вказав, що його 37-річний приятель після розпивання у нього вдома спиртного зачинив його у підвальному приміщенні, побив та погрожував ножем.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка при огляді місця події виявила сліди крові, ніж, тощо. З’ясувалося, що нетверезі чоловіки поконфліктували, після чого господар, раніше судимий за спричинення тяжких тілесних ушкоджень зачинив у підвалі товариша при цьому завдав йому тілених ушкоджень у вигляді різаних ран, гематом на обличчі, голові та тілі, а також погрожував його життю та здоров’ю зброєю, а саме предметом схожим на штик-ніж. Вранці, протверезівши, зловмисник випустив потерпілого при умові, що той принесе йому випивки.

Про цей факт потерпілий повідомив до поліції. Зловмиснику оголошено підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Згідно санкції ч.2 ст.146 ККУ, за якою розпочато кримінальне провадження, передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Проводиться слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області