Депутат Херсонської міськради запропонував хабара полковнику поліції

Депутат Херсонської міськради запропонував хабара полковнику поліції

11:40 27.09.2017
Депутат Херсонської міськради запропонував хабара полковнику поліції
За матеріалами Херсонського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України слідчими обласної прокуратури було розпочато кримінальне провадження за фактом пропозиції неправомірної вигоди посадовою особою працівникові поліції.

Встановлено, що один з депутатів Херсонської міської ради запропонував начальникові Управління захисту економіки ДЗЕ НПУ хабара – 3,5 мільйони гривень – за те, щоб поліцейські зупинили перевірку щодо розподілу і використання бюджетних коштів у Херсонській області.

Крім цього, посадовець пообіцяв полковникові поліції щомісячну «данину» в іноземній валюті, щоб правоохоронці не заважали працювали низці суб’єктів господарювання.

Працівники УДВБ НПУ, ГУНП у Херсонській області та слідчі прокуратури задокументували факт надання депутатом 2 тисяч доларів США поліцейському, а після передачі ним чергової частини від запропонованої суми хабара – 1 тисячі доларів США - його затримали в порядку ст.208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри викритому у корупційних діях народному обранцю та обрання йому міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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