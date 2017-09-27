В Одесі затримані двоє, які з ножем та електрошокером пограбували людину

В Одесі затримані двоє, які з ножем та електрошокером пограбували людину

12:00 27.09.2017
В Одесі затримані двоє, які з ножем та електрошокером пограбували людину

Вчора, близько 21-години, патрульні отримали інформацію про розбійний напад у Приморському районі міста.

Потерпілий пояснив, що на нього напали четверо невідомих та, погрожуючи ножем та електрошокером, відкрито заволоділи його власними речами. Після чого зникли на автомобілі у невідомому напрямку.

Орієнтування на затримання автомобіля BMW, передали усім екіпажам патрульних.

Завдяки ефективному застосуванню оперативних заходів патрульні затримали вказаний легковик із двома чоловіками, які підпадали по орієнтуванню.

Під час затримання у підозрюваних вилучили речові докази – гаманець та документи потерпілого.

При огляді транспортного засобу виявили ніж, електрошокер та згорток з кристалічною речовиною схожою на наркотичну.

Затриманих передали слідчо-оперативній групі для проведення необхідних процесуальних дій.

Наразі слідчим відділом проводиться досудове розслідування.

Дії підозрюваних попередньо кваліфіковані за статтею 187 ККУ (розбій).

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Одеси

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