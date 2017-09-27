В Одесі затримані двоє, які з ножем та електрошокером пограбували людину
В Одесі затримані двоє, які з ножем та електрошокером пограбували людину
Вчора, близько 21-години, патрульні отримали інформацію про розбійний напад у Приморському районі міста.
Потерпілий пояснив, що на нього напали четверо невідомих та, погрожуючи ножем та електрошокером, відкрито заволоділи його власними речами. Після чого зникли на автомобілі у невідомому напрямку.
Орієнтування на затримання автомобіля BMW, передали усім екіпажам патрульних.
Завдяки ефективному застосуванню оперативних заходів патрульні затримали вказаний легковик із двома чоловіками, які підпадали по орієнтуванню.
Під час затримання у підозрюваних вилучили речові докази – гаманець та документи потерпілого.
При огляді транспортного засобу виявили ніж, електрошокер та згорток з кристалічною речовиною схожою на наркотичну.
Затриманих передали слідчо-оперативній групі для проведення необхідних процесуальних дій.
Наразі слідчим відділом проводиться досудове розслідування.
Дії підозрюваних попередньо кваліфіковані за статтею 187 ККУ (розбій).
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Одеси