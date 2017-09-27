В Ужгороді п’яний пенсіонер вчинив стрілянину з балкону

В Ужгороді 65-річний пенсіонер у стані алкогольного сп’яніння стріляв з мисливської рушниці. У діях чоловіка вбачаються ознаки хуліганства. Ведеться слідство

На лінію «102» надійшло повідомлення від ужгородця про те, що його сусід стріляє з рушниці.



На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що 65-річний ужгородець на балконі свого приватного будинку здійснив кілька пострілів з рушниці, калібру 16 мм.



Від медосвідчення на рівень алкоголю в крові чоловік відмовився. Зброю поліцейські вилучили та відправили на експертизу. На даний час правоохоронці отримують доказові свідчення.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

