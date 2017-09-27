Прокуратура Харківщини розпочала розслідування смерті 3-річного хлопчика

Прокуратура кваліфікує факт смерті 3-річного хлопчика одразу за двома статтями Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 КК України).

Як повідомив керівник Харківської місцевої прокуратури №2 Олександр Фільчаков, учора ввечері до лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги доставили неповнолітнього мешканця Новобаварського району у стані вкрай тяжкого фізичного виснаження. На ранок дитина померла в лікарні.

Під час обстеження медики виявили численні сліди побиття дитини. Зокрема, перелом ребер, що вже почали зростатися, та інші тілесні ушкодження.

Швидку викликала знайома 26-річної матері. Напередодні вона прийшла у гості і побачила, що малюк знаходиться у дуже тяжкому стані. Жінка вже з дому викликала допомогу.

За попередньою інформацією, сім’я хлопчика характеризується як неблагополучна. 30-річний батько дитини раніше судимий. У родині також виховується 6-річний хлопчик. Зараз він вилучений із сім’ї та перебуває у лікарні.

Наразі поліція та прокуратура перевіряють інформацію про факти насилля у сім’ї з боку батька. Крім того, окремим предметом дослідження у кримінальному провадженні буде роль посадовців та працівників соціальної служби у долі цієї родини.

Максимальна санкція статей, за якими зараз проводиться досудове розслідування, передбачає 10 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області