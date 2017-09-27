На Київщині іноземця підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки

На Київщині іноземця підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки

12:40 27.09.2017
На Київщині іноземця підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки

Установлено, що 30-річний уродженець Грузії, маючи не зняту та непогашену судимість за вчинення злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, повторно вчинив аналогічний злочин.

Так, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння поблизу одного із будинків у місті Бровари, чоловік підійшов до наглядно знайомої жінки, та, погрожуючи фізичною розправою, змусив зайти потерпілу до покинутого будинку.

У подальшому зловмисник наніс жінці п’ять ударів по обличчю та грудній клітині рукою та, долаючи її опір, зґвалтував.

Завдяки вжитим заходам ґвалтівника затримано у порядку статті 208 КПК України.

За процесуального керівництва Броварської місцевої прокуратури злочинцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 152 (зґвалтування) КК України,   та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, за вказаний злочин чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

За матерівалами прес-служби прокуратури Київської області

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