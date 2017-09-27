У Маріуполі чоловік вкрай невдало впав у траншею

У Маріуполі чоловік вкрай невдало впав у траншею

13:00 27.09.2017
У Маріуполі чоловік вкрай невдало впав у траншею

О 08:58 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по пр-ту Миру у м. Маріуполь Донецької області у траншею завглибшки 2 м. впав чоловік.

За вказаною адресою виїхали рятувальники 3-го Державного пожежно-рятувального загону.

По прибуттю бійці ДСНС за допомогою розкладної драбини спустилися до траншеї та на м'яких ношах підняли на поверхню чоловіка, 1957 року народження.  

Постраждалий був госпіталізований до Міської лікарні №2 м. Маріуполя до приймального відділення.

Для надання допомоги від Головного управління залучалось 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

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