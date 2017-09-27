На Харківщині чоловік ледь встиг врятуватися під час пожежі у будинку

27 вересня о 02:11 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку на вул. Миру, 2 у селі Синьківка Куп’янського району.

До місця пожежі негайно прибув черговий караул 44-ї пожежно-рятувальної частини ДСНС на автоцистерні у складі 5 рятувальників. На час його прибуття було встановлено, що горить приватний будинок на всій площі у 80 кв.м.

В результаті дії відкритого полум’я отримав опіки правої верхньої кінцівки господар оселі, 1983 року народження. Від подальшої госпіталізації він відмовився.

О 02:27 рятувальники локалізували пожежу. До 07:10 вони розбирали обгорілі уламки дерев’яних конструкцій будинку та проливали окремі осередки горіння.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області