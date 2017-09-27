У Херсоні в занедбаному будинку знайдено обгоріле тіло жінки
У Херсоні в занедбаному будинку знайдено обгоріле тіло жінки
О 12:05 на номер Служби порятунку «101» м. Херсон надійшло повідомлення про те, що на проспекті Адмірала Сенявіна горить покинута будівля.
По прибуттю вогнеборці 20-ї ДПРЧ по охороні Суворовського району встановили, що тут горять старі домашні речі та сміття.
Вони ліквідували пожежу на площі 8 кв. м. та виявили на місці обгорілий труп жінки.
Обставини надзвичайної події та особа загиблої встановлюються.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Херсонській області