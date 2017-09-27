На Житомирщині під час пожежі пенсіонер загинув на власному дивані
На Житомирщині під час пожежі пенсіонер загинув на власному дивані
Об 11:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі п’ятиповерхового житлового будинку в м. Новоград-Волинський.
Про це рятувальників сповістив чоловік, який доглядав за власником оселі.
По прибуттю чергового караулу вогнеборців в під’їзді будинку спостерігалось сильне задимлення. Рятувальникам довелось застосовувати апарати на стисненому повітрі. З’ясувалось, що загоряння виникло в квартирі на четвертому поверсі. Оцінивши обстановку, начальник караулу прийняв рішення про залучення пожежної автодрабини.
Всередині оселі на дивані в одній із житлових кімнат надзвичайники виявили 79-річного власника квартири, без ознак життя.
Силами бійців ДСНС об 11:45 пожежу вдалося локалізувати, а о 12:30 ліквідувати. Вогнем знищено домашнє майно, диван та меблі в кімнаті.
Попередньо встановлено, що причиною пожежі стала необережність під час паління.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області