На Львівщині під час незрозумілої ДТП загинув водій мотоблоку

На Львівщині під час незрозумілої ДТП загинув водій мотоблоку

14:20 27.09.2017
На Львівщині під час незрозумілої ДТП загинув водій мотоблоку

Попередньо встановлено, що 64-річний житель Сколівського району не впорався з керуванням, внаслідок чого мотоблок «ZUBR» перекинувся на праву сторону.

Дорожньо-транспортна пригода сталась у селі Побук, Сколівського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій мотоблока «ZUBR», 64-річний житель Сколівського району, не впорався з керуванням, внаслідок чого мотоблок перекинувся на праву сторону.

Внаслідок отриманих травм водій помер на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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