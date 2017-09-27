На Львівщині під час незрозумілої ДТП загинув водій мотоблоку
На Львівщині під час незрозумілої ДТП загинув водій мотоблоку
Попередньо встановлено, що 64-річний житель Сколівського району не впорався з керуванням, внаслідок чого мотоблок «ZUBR» перекинувся на праву сторону.
Дорожньо-транспортна пригода сталась у селі Побук, Сколівського району.
Як попередньо встановили поліцейські, водій мотоблока «ZUBR», 64-річний житель Сколівського району, не впорався з керуванням, внаслідок чого мотоблок перекинувся на праву сторону.
Внаслідок отриманих травм водій помер на місці події.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області