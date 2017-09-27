У Харкові покінчив життя самогубством молодий чоловік

У Харкові покінчив життя самогубством молодий чоловік

23:00 27.09.2017
У Харкові покінчив життя самогубством молодий чоловік

У Харкові молода людина вистрибнула з вікна.

26-річний загиблий при житті мав неврологічне захворювання та страждав на епілептичні напади.

О 22:20 біля будинку на вулиці Валентинівській бригадою швидкої медичної допомоги була констатована смерть мешканця Харкова.

За попередніми даними, він вистрибнув з вікна власної квартири, розташованій на 9-му поверсі.

Факт події зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «самогубство». Перевірка обставин триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Вибух складів з боєприпасами в Калинівці - це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.