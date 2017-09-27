У Харкові покінчив життя самогубством молодий чоловік

У Харкові молода людина вистрибнула з вікна.

26-річний загиблий при житті мав неврологічне захворювання та страждав на епілептичні напади.

О 22:20 біля будинку на вулиці Валентинівській бригадою швидкої медичної допомоги була констатована смерть мешканця Харкова.

За попередніми даними, він вистрибнув з вікна власної квартири, розташованій на 9-му поверсі.

Факт події зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «самогубство». Перевірка обставин триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області