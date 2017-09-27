На Волині під час ДТП зіткнулись два мотоцикли, серед поранених дитина

На Волині під час ДТП зіткнулись два мотоцикли, серед поранених дитина

14:00 27.09.2017
На Волині під час ДТП зіткнулись два мотоцикли, серед поранених дитина

На автодорозі в селі Раків Ліс Камінь-Каширського району зіткнулися мотоцикли «Lifan» та «Viper».

Внаслідок автопригоди травмувалося троє людей, одна із них дитина.

За кермом мотоцикла «Lifan» перебував 32-річний житель району. Здійснюючи маневр обгону, водій виїхав на смугу зустрічного руху, де допустипв зіткнення із іншим мотоциклом «Viper» під керуванням 26-річної місцевої жительки.

Внаслідок автопригоди обидва водії травмувалися. Після огляду лікарів від госпіталізації відмовились. Окрім цього, 7-річна пасажирка мотоциклу «Viper» також отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у дитяче відділення районної лікарні. Ще один пасажир - дворічний хлопчик, не травмувався.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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