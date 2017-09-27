У Києві судитимуть чоловіка, який вбив сусідку та поранив її матір

Подія сталась на столичній Оболоні наприкінці червня.

Зловмиснику може загрожувати довічне ув’язнення. Обвинувальний акт передано до суду.

Як розповів начальник Оболонського управління поліції Михайло Ніконов, слідчий підрозділ завершив розслідування резонансного вбивства.

Одним із найрезонансніших було вбивство іноземки, яка приїхала у гості до своєї матері, а натоміть стала жертвою вбивці. Поліцію викликав сусід власниці квартири, який прийшов на крики про допомогу та побачив, як із помешкання з ножем у руках втікає колишній мешканець будинку. На момент прибуття слідчо-оперативної групи лікарі констатували смерть 44-річної жінки, а її поранену матір забрала «швидка».



«Правоохоронці оперативно встановили особу ймовірного підозрюваного. Ним виявився 37–річний киянин, який раніше жив у будинку, де трапилася трагедія. Чоловіка через кілька хвилин після скоєння злочину затримали оперативники на верхньому поверсі багатоповерхівки: він сидів на східцях та намагався поранити себе ножем», - повідомив Михайло Ніконов.



Спочатку підозрюваний розповів поліцейським, що взяв ніж і прийшов до знайомої, щоби пограбувати, оскільки винен комусь велику суму грошей. Однак через деякий час чоловік відмовився від своїх слів, пояснивши свій вчинок помутнінням розуму.



Поранена 66-річна жінка розповіла правоохоронцям, що відчинила двері, оскільки знала чоловіка. Спочатку він сказав, що прийшов робити ремонт до сусідньої квартири, а потім почав кидатися на неї із ножем. У цей час у жінки гостювала дочка, яка протягом кількох років жила за кордоном і була громадянкою іншої країни.

На момент нападу вона спала в одній із кімнат.

Слідчим відділом було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На період досудового розслідування зловмисник перебував під вартою.



Наразі матеріали по справі передано до суду. Киянину загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва

Ліщук Оксана