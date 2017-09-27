У Вінниці під колесами автомобіля загинув необачний пішохід

У Вінниці під колесами автомобіля загинув необачний пішохід

16:00 27.09.2017
У Вінниці під колесами автомобіля загинув необачний пішохід

27 вересня близько першої години ночі по вул. Київській у м. Вінниці сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «ВАЗ 2109».

За попередніми висновками, 50-річний водій не помітив у темряві чоловіка, який перетинав проїжджу частину дороги у невстановленому для цього місці, та здійснив на нього наїзд.

Крім водія в автомобілі знаходились два пасажири, ніхто з них в аварії не постраждав.

Слідчо-оперативна група поліції провела огляд місця події, встановлюється особа потерпілого, призначено ряд експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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