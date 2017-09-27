У Харкові поліція розслідує загадкову загибель маленької дитини

О 19:55 з квартири за місцем мешкання бригадою швидкої медичної допомоги до відділення нейрохірургії Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги госпіталізовано 3-річного хлопчика.

У нього констатовані забиття, кома, кахексія. У лікарні дитина померла.

Поліцією встановлено, що в родині виховується ще один хлопчик – 6 років.

26-річна мати проживає зі співмешканцем. Брата потерпілого вилучили з родини та помістили до лікарні на обстеження.

Працівниками поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) та ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Проводиться всебічна перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області