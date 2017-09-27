В Одесі чоловіка судитимуть за озброєний напад на кредитну установу
В Одесі чоловіка судитимуть за озброєний напад на кредитну установу
Одеська місцева прокуратура № 4 скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 27-річного одесита, підозрюваного у вчиненні розбою, поєднаного з проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 187 КК України).
Установлено, що вказаний чоловік у липні 2017 року проник до приміщення кредитної установи по проспекту Добровольського та, погрожуючи пістолетом, викрав майже 6 тисяч гривень і телефон співробітниці.
Після чого чоловік втік з місця вчинення правопорушення.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Суворовського відділу поліції.
За матеріалами перес-служби ДСНС в Одеській області