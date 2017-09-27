На Рівненщині гість під сварки жорстоко вбив господаря

Трагічно закінчилася вечеря для жителя села Привітівка.

Від завданих гостем ножових поранень чоловік помер у власному будинку. Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру, нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.



Слідчо-оперативна група встановила, що до 47-річного жителя села Привітівка завітали двоє його знайомих односельців: 54-річна жінка та 44-річний чоловік.

Під час розпивання спиртних напоїв виник конфлікт, у результаті якого 44-річний гість наніс господарю удар кухонним ножем в груди та ще один — у спину. Від завданих тілесних ушкоджень чоловік помер. Правоохоронці на місці події затримали зловмисника, раніше судимого за незаконне поводження зі зброєю, крадіжку та хуліганство.



44-річного чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у вчиненому злочині за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання його міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області