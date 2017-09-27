У Борисполі екс-держслужбовець торгував персональними даними громадян

Викрили його протиправну діяльність працівники слідчого Управління поліції Київщини спільно зі співробітниками Департаменту кіберполіції Нацполіції України. Наразі доведена його причетність до скоєння двох таких злочинних фактів.

Житель Борисполя через закритий веб-ресурс у мережі Інтернет розповсюджував конфіденційну інформацію з обмеженим доступом, яку він раніше викрав, працюючи у Державних органах України.

Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання 40-річного чоловіка. Там вони виявили та вилучили мобільні телефони, накопичувачі з інформацією та комп’ютерну техніку, де знаходились бази даних на громадян України.

За матеріалами ВК ГУНП