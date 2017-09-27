На Київщині банду, створену за етнічним принципом, судитимть за наркоторгівлю

Четверо осіб ромської національності упродовж трьох місяців займались виготовленням синтетичного наркотику метадон, після чого його збували наркозалежним людям. Одну частину вилучених від продажу коштів витрачали на прожиття, іншу – вкладали в майбутній «наркооборот».

Протиправну діяльність кримінальних «підприємців» задокументували наприкінці травня цього року працівники Слідчого управління поліції Київщини за матеріалами співробітників Управління протидії наркозлочинності за процесуального керівництва прокуратури Київської області.

Ними виявилися жителі Васильківщини та Білоцерківського району. Дві жінки, одна з яких вже мала проблеми із законом і виступила організатором злочинної групи, та двоє чоловіків, віком 27-40 років.

Для документування злочину поліцейські провели 11 оперативних закупівель «метадону». А під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили наркотичні речовини, гроші, здобуті злочинним шляхом, інші предмети та документи, що підвереджують злочинну діяльність організованої групи.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області